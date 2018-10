Fietspad Zwijndrecht klaar voor gebruik

In Zwijndrecht is de laatste hand gelegd aan het fietspad dat Antwerpen met Sint-Niklaas zal verbinden. Het fietspad is van groot belang voor beide steden.



Het fietspad is drie meter breed en moet het woon-werkverkeer met de tweewieler makkelijker en veiliger maken. Ook voor de vele schoolkinderen uit Zwijndrecht, die in Beveren school lopen. Het fietspad kruist de Heidestraat en volgt voor het grootste deel het treinspoor. Er moesten heel wat gronden onteigend worden. Dat kostte ruim een half miljoen euro, en nam veel tijd in beslag. Maar nu is het fietspad -in Zwijndrecht alvast- klaar voor gebruik.