De federale en lokale politiediensten in de provincie Antwerpen hebben tijdens hun controleactie 'zwaar vervoer' van 11 tot en met 29 oktober in totaal 563 inbreuken vastgesteld. Het ging vooral om vaststellingen van het niet respecteren van de rij- en rusttijden. De politie inde meteen voor ruim 276.000 euro aan boetes en stelde nog eens 116 processen-verbaal en 22 waarschuwingen op. Het was al de derde actie 'zwaar vervoer' in de provincie Antwerpen dit jaar, volgens gouverneur Cathy Berx omdat de resultaten van de vorige acties telkens aantoonden dat er heel wat inbreuken worden gepleegd die de verkeersveiligheid in gedrang brengen. Naast verkeersveiligheid maken ook het bevorderen van de eerlijke concurrentie tussen vervoerders, het bestrijden van sociale fraude en illegale arbeid, toezien op de werkomstandigheden van chauffeurs en het controleren van het respecteren van de milieunormen onderdeel uit van de actie. Van de 563 vastgestelde inbreuken had maar liefst 23 procent te maken met de rij- en rusttijden. Andere types overtredingen die werden vastgesteld draaiden rond de ladingzekering, technische eisen, vergunningen en rijbewijzen, gsm-gebruik, gordeldracht en overlading.