Fietsster lichtgewond na aanrijding

Op het kruispunt van de Kronenburgstraat met de Nationalestraat is maandagochtend een fietsster aangereden. Ze stond te wachten aan een rood verkeerslicht. Toen het licht op groen sprong, begon de wagen achter haar te rijden. De bestuurder ervan had te laat gezien dat er voor zijn auto een fietsster op de voorsorteerstrook stond. De man van 32 haalde zijn voet van de koppeling om te vertrekken, en raakte zo met de snuit van de wagen de fiets voor hem. De bestuurder is meteen gestopt, maar door de tik viel de fietsster wel op de grond. Ze raakte lichtgewond en werd verzorgd in het Sint-Vincentiusziekenhuis.