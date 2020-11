Fietsster loopt klaplong op bij aanrijding met vrachtwagen

Gisterochtend kwam een 14-jarige fietsster onder een voorwiel van een vrachtwagen terecht toen deze vanuit de Frankrijklei de Lange Leemstraat inreed. De exacte omstandigheden van het ongeval worden onderzocht.

Volgens een getuige was de chauffeur van de vrachtwagen tijdens het manoeuvre gestopt om verschillende fietsers door te laten, maar twijfelde de jonge fietsster eerst en remde ze af, om dan toch te besluiten het kruispunt over te rijden. Het meisje verkeerde niet in levensgevaar, maar werd wel met zware verwondingen naar het Sint-Vincentiusziekenhuis gebracht. Daar werd vastgesteld dat ze een klaplong had opgelopen en werd opgenomen.

(foto Pixabay)