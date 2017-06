Fietsster rijdt tegen portier

Gistermorgen reed een jonge vrouw van 18 jaar over de Plantin en Moretuslei. Ze reed over het fietspad in de richting van het kruispunt met de Quinten Matsijslei. Daar wilde ze een andere fietser inhalen en op dat moment opende de passagier van een stilstaande wagen het portier. De vrouw kon niet meer op tijd stoppen of uitwijken en kwam in aanrijding met het portier. Ze viel en werd met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Ze raakte lichtgewond.

Foto: Google Streetview