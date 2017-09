Fietsstraten in Borgerhout krijgen groen licht

Een gratis maaltijd, voor werknemers die de wagen laten staan, om de files te verminderen. Het blijkt te werken want de voorbije twee weken hebben automobilisten al 900 keer de spits vermeden. De stad Antwerpen en Olympus Mobility hebben op 1 september het project gestart en de eerste resultaten zijn goed. Via het project krijgen chauffeurs die in Antwerpen wonen of werken een waardebon van 7 euro als ze wat vroeger of later vertrekken.