Fietstoerisme tijdens zomermaanden goed voor 17 miljoen euro omzet

Met 1,9 miljoen recreatieve tochtjes langs het fietsknooppuntennetwerk werd het opnieuw een drukke fietszomer in de provincie Antwerpen. Toerisme Provincie Antwerpen berekent de economische return van het fietstoerisme in juli en augustus op ruim 17 miljoen euro.

Toerisme Provincie Antwerpen monitort het fietstoerisme aan de hand van tien digitale tellers, verspreid over het fietsknooppuntennetwerk in de provincie.

De zomervakantie klokt af op ruim 1,9 miljoen recreatieve tochtjes langs het fietsnetwerk, 910.000 in juli en 962.000 in augustus. Topper was zondag 27 augustus, met een combinatie van schitterend weer en de fietsklassieker De Schakel. Die dag registreerde de fietsteller in Retie tussen 14 en 15 uur maar liefst 564 fietsers, de absolute uitschieter deze zomer. De top drie van de fietstellers met de beste resultaten ziet er als volgt uit: Rumst (Drierivierenpunt), Retie (Postelsebaan) en Turnhout (jaagpad Bels Lijntje).

Gedeputeerde voor toerisme Bruno Peeters: “Met een gemiddelde besteding van 9 euro per persoon per trip genereerde het fietstoerisme in onze provincie tijdens de zomervakantie ruim 17 miljoen euro omzet. We hebben het voorbije jaar veel geïnvesteerd in de kwaliteitscontrole, de uitbreiding en de promotie van het fietsnetwerk maar de economische return van al die inspanningen is onmiskenbaar.”



Logies en attracties: wisselende resultaten



De resultaten van logies, attracties en toeristische infokantoren ogen wisselend.

De 37 attracties uit onze regio’s die hun cijfers voor juli doorspeelden, noteerden samen 302.000 bezoekers tegenover 362.000 in 2016. De buitenattracties strandden op -20% maar de binnenattracties scoorden +21%. Rondvraag bij een tiental attracties leverde voor augustus een gelijkaardige conclusie op.

Na bemoedigende mei- en junimaanden - met betere resultaten dan de jaren voordien - varieerden de bezettingsgraden van de hotels tijdens de zomervakantie van status-quo tot licht positief. Bij de gastenkamers weerklinkt eenzelfde tendens.

Gedeputeerde voor toerisme Bruno Peeters: “We mogen besluiten dat het mooie weer van juni en eind augustus de wisselvallige periodes ertussen compenseert. Daarnaast spelen evenementen een cruciale rol. Zo hebben de collega’s van Visit Lier een drukke zomer achter de rug door de Davidsfonds Zomerzoektocht, een van de populairste zomerevenementen in Vlaanderen. De twee weekends van Tomorrowland in De Schorre in Boom deden de bezettingscijfers van het logies in Scheldeland pieken. De impact van dergelijke topevenementen op het dag- en verblijfstoerisme is meteen zichtbaar.”