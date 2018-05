Fietstunnel Groen Zuid in Hoboken geopend

In Hoboken is vandaag de fietstunnel die de nieuwe woonwijk Groen Zuid verbindt met de Hobokense polder officieel geopend. Schepen van mobiliteit Koen Kennis en Hobokense districtsschepen Tom De Boeck mochten als eerste fietsers gebruik maken van de nieuwe tunnel. De fietstunnel is een belangrijke schakel in de bereikbaarheid van de geheel autoluwe wijk en vormt de link tussen het centrum van Hoboken en de polder.

Groen Zuid in Hoboken, het reconversieproject op de voormalige Alcatel fabriekssite, is meer dan een klassieke nieuwbouwverkaveling. Het is een totaalconcept en kenmerkt zich door het groene en autoluwe karakter, de grote variatie in architectuur en woningtypes (eengezinswoningen, appartementen en erkende assistentiewoningen), en het samenleven van verschillende generaties naast en door elkaar.

Zoals de naam doet vermoeden, heeft groen een prominente rol in de wijk. De private tuinen werden aangevuld met gemeenschappelijke groenzones en een buurtpark van 4ha. Doorgaand verkeer wordt vermeden en de bovengronds parkeren is beperkt gehouden. De nieuwe bewoners van Groen Zuid kunnen beschikken over hun eigen private woning maar leven door de gedeelde groene en autoluwe ruimte wel samen met hun buren. ‘Living Apart Together’ in zijn volle betekenis.

De nadruk in het autoluwe Groen Zuid ligt op de voetganger en de fietser. Het nieuwe fietspad en de vandaag geopende fietstunnel zijn hiervan het bewijs.