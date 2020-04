De fietswinkels willen graag terug opengaan. En vooral nog sneller dan 11 mei. Al is ook dat zelfs geen zekerheid meer. De vraag naar nieuwe fietsen, herstellingen en fietsbenodigdheden is immens groot nu. Het goede weer, het fietsseizoen en vooral het feit dat iedereen nu aan het fietsen is, zijn daar natuurlijk niet vreemd aan.