Figuranten gezocht voor nieuwe film Astrid Coppens (Bryan)

Maandag wordt een grote en belangrijke scène opgenomen van de film 'Verborgen Verlangen' met in de hoofdrol Astrid Coppens.

De opnames gaan door in Antwerpen van ongeveer 7u 's morgens tot 19u 's avonds. Men is op zoek naar vrouwen in avondkledij, mannen in kostuum, hostessen, medewerkers van de receptie, persmensen, kortom voor elk wat wils!

Na de opnames staat er een meet en greet met Astrid gepland!

Heb je altijd al eens willen meedoen in een film? Zie je jezelf wel schitteren op het grote doek? Dan is het nu je kans! klik hier voor meer info.