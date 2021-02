Figuranten laten zich zogezegd vaccineren

Het vaccinatiedorp aan Spoor Oost is klaar om de Antwerpenaren te vaccineren. Deze voormiddag vond in VacCovid een generale repetitie met 250 figuranten plaats. Met deze 'dry run' keken de stad Antwerpen en Ziekenhuis Netwerk Antwerpen na of alles in de praktijk vlot verloopt. Prof. dr. Dirk Ramaekers, hoofd nationale vaccinatietaskforce, volgde samen met zijn team de dry run.

Een van de drie voorziene uren volstond om de verschillende stappen van het vaccinatiedorp grondig te testen: de controle van de e-tickets, het aanschuiven in de vaccinatierij, de vaccinaties, de scanning van het toegediende vaccin en het wachten na de vaccinatie. De inentingen werden gesimuleerd met placebospuiten, op de repetitie werden geen echte vaccins gebruikt.

Na één doorloop zat de repetitie erop, alleen enkele kleine aanpassingen zijn nodig. Zodra de vaccins er zijn, start het vaccinatiedorp met de inenting van zorgverleners. Als alles vlot verloopt, krijgen per uur 750 mensen hun vaccin aan Spoor Oost.

Fons Duchateau, voorzitter ZNA en schepen van Gezondheidszorg: "Dit was een geslaagde repetitie van het grootste vaccinatiedorp van het land. Onze ervaring met het testdorp naast de deur was hiervoor een grote troef, die we opnieuw inzetten. Het team kreeg dan ook welverdiende complimenten van de aanwezige experten. Nu kunnen we met vol vertrouwen beginnen aan de vaccinaties. "

Eten en drinken

Ook aan de magen van de vrijwilligers was gedacht: ze werden getrakteerd op 90 liter verse tomatensoep, 450 appels en 450 peren van de fruitveiling in Borgloon, 15 thermossen koffie en 350 suikerwafels.