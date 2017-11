Grote verkeershinder door ongeval

Een ongeval in Borsbeek veroorzaakte vanochtend grote verkeershinder in en rond de gemeente.



Een vrachtwagen reed op de Frans Beirenslaan in op een stilstaande bus. Die kwam daardoor in de gracht terecht. De chauffeur van de bus en een begeleidster raakten lichtgewond. De volledige rijbaan was een tijdlang versperd, en dat zorgde voor lange files. Het stond stil tot in Boechout. De ochtendspits in de wijde omgeving verliep bijzonder moeizaam.

(foto GvA - BFM)