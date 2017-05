Fileleed op E313 na ongeval met bus

Vanmiddag reed de allereerste tram over het eilandje in Antwerpen. De Lijn voerde een testrit uit om te bekijken of er op het traject van de tram geen onvoorziene obstakels zijn en of de leidingen en wissels naar behoren werken. De komende weken volgen nog testritten met grotere Albatros en Hermelijntrams. Het tramstel dat vandaag over het eilandje reed was een kleiner oud model. De testrit werd niet alleen gevolgd door technici van De Lijn maar trok ook een groepje tramspotters aan en die beleefden de dag van hun leven.