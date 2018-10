Op de E34 richting Antwerpen gebeurde vanochtend een ongeval met een vrachtwagen tussen Zoersel en Oelegem.

De bestuurder verloor de controle over stuur en belandde met zijn vrachtwagen in de berm. Hij werd gewond overgebracht naar het ziekenhuis. Al snel stond er een uur file van Lille tot Oelegem omdat het verkeer door de takelwerken slechts over één rijstrook kon. Door het ongeval was het een drukke ochtendspits richting Antwerpen