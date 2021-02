Fileleed voor Kennedytunnel na ongeval met twee vrachtwagens

Op de Antwerpse ring staat er vanochtend een lange file in de aanloop naar de Kennedytunnel richting Antwerpen, waar twee Nederlandse vrachtwagens op elkaar zijn ingereden. Dat meldt het Vlaams Verkeerscentrum.

Ruim een uur lang waren twee van de drie rijstroken versperd. Omstreeks 10 uur was het ongeval afgehandeld, maar er is wel al sprake van een nieuwe aanrijding in de file ter hoogte van Antwerpen-West. De file achter het ongeval in de Kennedytunnel strekt zich uit tot op de E17 in Haasdonk en tot op de E34 in Melsele. Je verliest er telkens bijna een half uur.