De Antwerpse politie heeft begin deze week 2 luxe-huurwagens in beslag genomen en 3 mannen bestuurlijk aangehouden. De mannen reden onder meer aan 40 kilometer per uur op de Antwerpse ring, al claxonerend met 4 knipperlichten aan. En zorgden zo voor een heel gevaarlijke situatie op de weg. Bovendien was 1 van de aangehouden chauffeurs gekend bij de politie voor een zwaar verkeersongeval.