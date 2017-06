Filip Meert moet weer naar de gevangenis

De Antwerpse zakenman Filip Meert zit opnieuw in de gevangenis. Begin deze maand kreeg hij een enkelband terwijl hij in het ziekenhuis revalideerde van een ongeval. Er werd een kastje voor elektronisch toezicht op zijn kamer geplaatst. Meert moest nog een deel van een straf uitzitten voor het vernielen van een autospiegel tijdens een dispuut. Hij was intussen wel enkele dagen thuis, maar hij werd dus opnieuw opgepakt omdat hij z'n voorwaarden schond. Meert wijdt dat aan het elektronisch toezicht dat ontregeld was. Hij zou hierover meermaals contact hebben gehad met de betrokken instanties.

