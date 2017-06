"Film de politie"

Naar aanleiding van de opstootjes in Borgerhout lanceert het 'Ministerie van Agitatie' een informatiecampagne. 'Het Ministerie' verspreidt in Borgerhout en Brussel enkele honderden affiches om de bewoners te informeren over hun rechten met betrekking tot het filmen van politieagenten in functie.

Het ministerie van Agitatie van activist Peter Terryn, roept op om politie te filmen. Hij doet dat naar aanleiding van de schermutselingen in Borgerhout de voorbije dagen.

In het persbericht zegt hij : "alle burgers hebben het recht om politiehandelingen te filmen zolang ze daarbij de politie niet hinderen en het portretrecht niet schenden. Indien de politie problemen heeft met gefilmd materiaal, moet de politie klacht neerleggen bij de rechtbank. De politie heeft niet het recht eigenhandig het filmen te verbieden of te eisen dat gefilmd materiaal wordt verwijderd. Het vernietigen van bewijsmateriaal is een ernstige inbreuk." aldus het persbericht.