Film van Brian De Palma - met Bieke Ilegems - volgende maand in de zalen

Domino, de film die regisseur Brian De Palma deels in Antwerpen op nam, krijgt eindelijk een release.

Bij de opnames, intussen haast twee jaar geleden, kwam de wereldberoemde regisseur van Scarface en Mission Impossible ook bij atv filmen. Ons nieuwsanker Bieke Ilegems mocht toen gewoon zichzelf spelen in een klein rolletje. In Domino maakt een politieagent jacht op een lid van IS. De film is deels in Antwerpen opgenomen, met acteurs Guy Pearce en enkele sterren uit Game of Thrones in de hoofdrollen. De film komt, na veel financieringsproblemen, volgende maand in de zalen.

