De wereldberoemde Belgisch-Italiaanse spektakelregisseur Franco Dragone brengt van 11 tot 14 mei de opera Aïda naar Antwerpen. De bekende opera van Verdi, is een epische liefdesgeschiedenis, met indrukwekkende scènes. Een kolfje naar de hand van Dragone, die vooral bekend werd door zijn werk bij Cirque Du Soleil. In Antwerpen zal Aïda te zien zijn in de stadsschouwburg.