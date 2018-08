Filmbedrijf is op zoek naar mensen die nog met de 'Charlesville' hebben gevaren

Een Pools filmbedrijf is op zoek naar mensen die nog met de Antwerpse Congoboot Charlesville hebben gevaren.



De Polen zijn een documentaire aan het maken over scheepswrakken aan de Poolse kust. En ook de Charlesville zou dus aan bod komen in de documentaire. De Charlesville zonk eind mei 2013 in de Baltische Zee, voor de Poolse kust. Watererfgoed zette toen een campagne op om het schip te bergen en naar Antwerpen te halen, maar de Vlaamse regering vond die plannen veel te duur. Maar nu zal dit stukje geschiedenis dus dan toch weer een beetje tot leven gewekt worden.