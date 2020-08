Filmpje met Bosuilgeluid moet meer sfeer brengen tijdens tv-wedstrijden Antwerp

De voetbalsupporters, die zijn het ondertussen gewoon. Thuis op tv naar de wedstrijden kijken, met wat fake stadiongeluid op de achtergrond. Maar dat is toch niet goed genoeg, vond Antwerpsupporter Bart De Vré. Hij maakte zelf 'the sound of Antwerp'. Honderd minuten aan typische Antwerpgezangen, om op te zetten terwijl je thuis de Great Old aanmoedigt. En je zo toch voor even opnieuw op de Bosuil te wanen.

Link: https://www.youtube.com/watch?v=0_msHO0ZIgA