Filmpjes tonen zware explosies in Wijnegem

Er is een zware industriebrand aan de gang op het bedrijventerrein Vosveld in Wijnegem. De brand ging gepaard met enorme ontploffingen.

De gigantische zwarte rookpluim is van ver te zien. Het bedrijf waar de brand is ontstaan is gespecialiseerd in vuurvaste bekleding voor de industrie. Maar het is voorlopig nog onduidelijk hoe de brand kon uitbreken bij Gouda Vuurvast Belgium. De vlammen zijn overgeslagen op nog een ander bedrijf. De Brandweer Zone Antwerpen is massaal ter plaatse. Wie hinder ondervindt, wordt aangeraden om ramen en deuren gesloten te houden. Er is op dit moment nog geen sprake van gewonden. Wat de oorzaak is van de brand, is nog niet duidelijk.