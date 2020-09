Fin de carrière dreigt voor Dirk Van Tichelt

Voor judoka Dirk Van Tichelt ziet het er niet te best uit door een nekblessure. Die zorgt er mogelijk voor dat hij zijn kimono aan de haak moet hangen.

Van Tichelt heeft last van een hernia in de nek. Dat is niet de eerste keer. Deze week weet de beer van Brecht hoe ernstig de blessure is. De judoka is nu 36 en hoopt zich nog een laatste keer te kunnen plaatsen voor de Olympische Spelen. Maar dat ziet er niet te best uit. De bronzen medaille van vier jaar geleden in Rio is nog niet gekwalificeerd en zou nog heel wat punten moeten pakken. Alleen gooit corona daar roet in het eten, want heel wat toernooien dreigen afgelast te worden. En dus dreigt stilaan een fin de carrière voor de beer van Brecht.

(Foto: © Belga)