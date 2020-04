Finalisten Beerschot en OH Leuven hebben 1A-licentie op zak

Beerschot en OHL, de finalisten en dus promotiekandidaten in 1B, hebben vandaag hun licentie om te mogen voetballen in de Jupiler Pro League in ontvangst mogen nemen. Dat maakten beide clubs bekend via hun website.

Beerschot en OHL kregen zowel de Europese licentie als de Belgische proflicenties (1A en 1B) voor het seizoen 2020-2021. De 1B-finalisten moesten vorige week extra toelichting geven, maar kregen nadien een positief advies van licentiemanager Nils Van Brantegem. Vandaag kregen beide clubs ook groen licht van de Licentiecommissie om in 1A aan te treden.

Beerschot ligt met OH Leuven in de weegschaal om te stijgen naar 1A. De heenmatch van de 1B-finale wonnen de Ratten voor eigen publiek met 1-0. Wanneer en of de terugmatch gespeeld zal worden, is niet duidelijk. De Pro League stuurt aan op een definitieve staking van de competities. Een werkgroep buigt zich onder meer over de modaliteiten van degradatie en promotie. De kans bestaat dat beide clubs promoveren naar een competitie met 18 clubs.