Financial Times zet Antwerpen in top tien van sterkste economische groeisteden wereldwijd

Een zevende plaats voor economisch potentieel. Die score haalde stad Antwerpen in de prestigieuze ‘Global Cities of the Future 2021/22’-rankings van fDi Intelligence in de categorie van steden tot 2 miljoen inwoners. FDi Intelligence is het kenniscentrum van de Financial Times rond buitenlandse investeringen. De Scheldestad werd door fDi Intelligence ook bekroond voor haar connectiviteit en kreeg de fDi Strategy Award 2020 voor chemie toegekend. Antwerpen neemt een steeds prominentere plek in bij internationale rankings.

FDi Intelligence publiceert de meest prestigieuze rankings van ondernemende steden. Een team van experten vergelijkt steden van over de hele wereld op basis van hun potentieel en aantrekkelijkheid voor internationaal ondernemerschap en investeringen. Voor de ‘Global Cities of the Future 2021/22’-rankings verzamelde fDi Intelligence data en cijfermateriaal van 129 steden, en dienden 44 steden een dossier in.

Economisch potentieel en connectiviteit

De Scheldestad doet het in de wereldwijde rankings uitstekend. In de ‘Global Cities of the Future 2021/22’-rankings haalt Antwerpen in de categorie steden tot 2 miljoen inwoners voor het eerst en als enige Belgische stad de ranking op basis van economisch potentieel (7de plaats). Nog als enige Belgische stad in deze categorie wordt Antwerpen opnieuw door fDi Intelligence bekroond voor zijn connectiviteit (4de plaats).

Strategie voor buitenlandse investeringen

Als motivatie voor de rankings van Antwerpen verwijst fDi Intelligence naar de stedelijke strategie om buitenlandse investeringen aan te trekken - met name op het vlak van digitale innovatie, duurzame chemie en retail. Ook de digitale marketingstrategie van de stad viel in de smaak bij de jury. Businessinantwerp.eu wordt een van de meest moderne, functionele en informatieve websites genoemd.

Inzet op digitale innovatie

Antwerpen is bovendien de thuishaven van een snelgroeiend ecosysteem van digitale innovatie. Het aantal start-ups en scale-ups is in twee jaar tijd gegroeid van 400 naar 500 en er is in 2020 50% meer kapitaal opgehaald dan in 2018. In Antwerpen bevinden zich ook The Beacon, een innovatiehub voor digitale innovatie met als focus het Internet of Things (IoT) en StartupVillage, een dynamische innovatiehub voor start-ups en scale-ups die onder de nieuwe naam ‘Campus29’ sterk zal inzetten op communitywerking.

Speciale award voor grootste chemische cluster in Europa

In december kreeg Antwerpen met zijn grootste chemische cluster in Europa ook al een ‘specialism award’ voor chemie toegekend bij de fDi Strategy Awards 2020. De jury noemde in zijn verslag onder meer de uitstekende samenwerking tussen de bedrijven, zoals het gedeelde gebruik van pijpleidingen en bedrijfsterreinen. FDi Intelligence ziet tal van investeringsopportuniteiten in Antwerpen en verwijst daarbij naar de pre-incubator BlueApp en de incubator BlueChem, beide met focus op duurzame chemie: “Dankzij het sterke partnerschap tussen de academische sector, de overheid en de bedrijfswereld wordt een duurzaam chemisch ecosysteem opgezet.” Recent koos INEOS de Scheldestad als locatie voor een van de grootste investeringen in de chemische industrie van de laatste 20 jaar in Europa. Ook BASF en Borealis kondigden belangrijke investeringen in de haven aan.

Recente en geplande projecten in duurzame chemie, retail en gezondheid

Ook in andere sectoren kon Antwerpen recent met verschillende investeringen uitpakken. De circulaire economie neemt hierbij het voortouw. Zo is het eco-effectieve bedrijventerrein Blue Gate Antwerp langs de Schelde intussen de thuisbasis geworden van synthetischetouwenproducent Bexco (met maritieme en industriële klanten wereldwijd), het Antwerpse distributiecentrum van DHL Express, de logistieke magazijnen van het beursgenoteerde vastgoedbedrijf Montea, BlueApp en BlueChem. In de haven wordt op een voormalig industrieterrein van 15 hectare ook NextGen District, een hotspot voor circulaire economie ontwikkeld.

Ook op retailvlak blijft de stad met de Meir als belangrijkste winkelstraat mooie nieuwe investeringen aantrekken. Zo staat onder meer het innovatieve shoppingproject met stedelijke steun ‘Foster | The Future of Shopping’ van RetailHub gepland (voorziene opening 2021), waarin de retailconcepten van morgen zullen worden uitgetest. Ook op het vlak van health is er een explosie aan nieuwe bedrijven en projecten. In het oog springend is het vaccintestcentrum Vaccinopolis (geplande opening maart 2022).

Claude Marinower, schepen voor economie, werk, innovatie, openbaar domein, industrie en digitalisering: “Het resultaat dat we behaald hebben in deze gerenommeerde rankings toont aan dat onze ‘open voor business’-strategie internationaal gewaardeerd wordt. En daar mogen we absoluut trots op zijn. We willen ons ook in het buitenland positioneren als een dynamische en investeringsvriendelijke stad. Antwerpen biedt een wereld aan opportuniteiten en investeert sterk in de economie van de toekomst vanuit zijn sterktes als wereldhaven, kenniscentrum, leidend petrochemisch cluster en internationaal logistiek knooppunt. De strategische beleidskeuzes voor innovatie in onder meer de digitale economie en duurzame chemie worden met deze ranking bevestigd. Ik nodig al wie wil ondernemen of investeren uit om Antwerpen en zijn economisch potentieel te komen ontdekken en met ons samen te werken. Ook in de toekomst zullen we ervoor zorgen dat ondernemers blijven investeren in Antwerpen.”

Burgemeester Bart De Wever vult aan: “Dat Antwerpen hoog blijft scoren op vlak van connectiviteit zet onze rol als logistiek hart van een van de meest welvarende regio’s ter wereld in de verf. Onze uitstekende verbindingen met de wereld via de haven, nabijgelegen luchthavens, een sterk spoor- en centraal gelegen wegennet en een hoogwaardige, snel uitbreidende digitale infrastructuur is een troef die we zullen blijven uitspelen. Met de Oosterweelwerken en de extra capaciteit voor de haven verzilveren we bovendien onze economische toekomst.”

(Bericht Stad Antwerpen - foto Stad Antwerpen (Sigrid Spinnox)