Firma uit Aartselaar draait rollen om en stuurt stad Antwerpen een 'boete'

Een verhuisfirma uit Aartselaar heeft een rekening van 115 euro opgestuurd naar de stad Antwerpen. Het bedrijf reageert zo op een LEZ-boete die het foutief gekregen had. De firma moest daarom een betwisting terug sturen. En vindt dat de stad nu maar moet opdraaien voor de kosten van het aanmaken en versturen van die brief. Als wij één fout maken tegen de lage emissie zone, dan moeten we daar fors voor boeten, zegt het bedrijf. Nu de stad een fout maakt, moet ze daar ook maar voor betalen, vindt het.