De familie van de motorrijder die in Rumst om het leven is gekomen na een val op de N171 organiseert een inzamelactie voor de weduwe. Voor de vrouw is het de zoveelste tegenslag, ook financieel. De kinderen hebben daarom besloten om hulp in te roepen via Facebook. Patrick was 55 jaar. De precieze oorzaak van het ongeval is onduidelijk. Vermoedelijk is hij onwel geworden.