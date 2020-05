"Fitness is geen Corona-probleem... eerder een oplossing"

Fitnesszaken mogen nog niet heropenen. Tot hun grote frustratie. De beroepsvereniging voor de fitnessindustrie, fitness.be, heeft een open brief geschreven. We geven u de belangrijkste fragmenten mee.

"De moderne fitnesssector heeft van preventieve gezondheidszorg, gezonde levensstijl zijn core business gemaakt. (...) Experten hebben van bij het begin van de lockdown het belang van lichaamsbeweging benadrukt om de immuniteit te versterken. Fitte personen, zonder bijkomende aandoeningen, behoren tot de groepen met het laagste risico. Obesitas, hart- en vaataandoeningen, rugproblemen, metabool syndroom, diabetes, allemaal aandoeningen waar de fitnesssector, via haar aanbod, haar klanten al jaren met succes tegen wapent. Niet voor niks worden ‘fitness' en ‘regelmatig bewegen' als het betere medicijn bestempeld door menig expert, arts en gezondheidseconoom."

"Onrechtstreeks zorgen fitnessbeoefenaars door de verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen functioneren al jaren voor een aanzienlijke besparing in de gezondheidszorg", zegt Eric Vandenabeele, directeur van Fitness.be, de beroepsvereniging voor de fitnessindustrie.

Eén op de tien Belgen doet aan fitness. In clubs, boutique's, studio's en bij personal trainers. "Je zou denken dat een sector die zorgt voor fysiek en mentaal welzijn en besparing in de gezondheidszorg vooraan het lijstje zou staan van sectoren welke men snel wil heropenen in de strijd tegen corona. Het blijkt omgekeerd. Frituur- en fastfoodbezoeken bleven steeds mogelijk. Shoppen mocht sneller dan indoor sporten en de horeca is vóór bevestiging door de Nationale Veiligheidsraad al zeker van heropstart op 8 juni en een bijkomend steunpakket. De fitnesssector heeft alle begrip voor noodzakelijke risicoanalyses", zegt Eric Vandenabeele. "Fitness.be was trouwens één van de eersten om dit te doen om daarop gebaseerd een degelijk sectorprotocol uit te werken om een veilige heropstart mogelijk te maken. De sector heeft al enorm veel geïnvesteerd in noodzakelijke maatregelen en staat al weken klaar om klanten terug te ontvangen. De voorbije maanden is er enorm onduidelijk gecommuniceerd omtrent de fitnesssector. (...) Nog langer discuteren over voorbije beslissingen brengt de sector echter niks op. Vooruit kijken naar een heropstart op 8 juni is hetgeen de sector nu wil doen."

"Als experten en politici gezondheid voorop stellen kunnen ze niks anders beslissen. Moeten er extra voorzorgsmaatregelen zijn, dan wil de sector daar zeker rekening mee houden, maar laat fitnessclubs heropenen. Laat personal trainers hun activiteiten heropstarten. Ze zijn met 1 miljoen, de fitnessbeoefenaars die terug verlangen naar regelmatig trainen in hun vertrouwde omgeving. De extra maatregelen zoals reservatie, extra ventilatie, voldoende afstand, en desinfecteren neemt men er graag bij. Thuis douchen is het minste van hun problemen. Hun gezondheid daarentegen is hun grootste bezorgdheid en daar draag je niet enkel zorg voor door in afzondering te leven."

Foto Belga