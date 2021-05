Wie vandaag op een bus van Lijn 17 zat, tussen het UZA in Edegem, het Centraal Station en de Brouwersvliet, heeft het mogelijk gehoord ... of net niet. Geen ronkende dieselmotor meer, maar wel een opvallend stille elektrische aandrijving. Vervoersmaatschappij De Lijn en de Vlaamse regering hebben de ambitie om de schadelijke uitstoot van bussen in de Antwerpse binnenstad over vier jaar tot nul te herleiden. De e-bussen van Lijn 17 vormen een eerste aanzet.Vanaf vandaag rijden er elektrische bussen door Antwerpen. De e-bussen doen het traject van lijn 17 tussen het UZA in Edegem, het Centraal Station en de Brouwersvliet. Het is een eerste aanzet om alle dieselbussen in Antwerpen te vervangen. De Lijn en de Vlaamse regering hebben de ambitie om de schadelijke uitstoot van bussen in de Antwerpse binnenstad over vier jaar al tot nul te herleiden.