Fitnesscentra noemen zichzelf geen deel van het probleem, maar deel van de oplossing

In de zwaarst getroffen zones in de provincie Antwerpen zullen ook de fitnessclubs moeten sluiten. Dat was een van de bijkomende maatregelen waarover de Antwerpse provinciale crisiscel maandagavond besliste, maar die beslissing kan niet op de goedkeuring rekenen van de sector. De beroepsvereniging zegt niet te begrijpen waarom de centra moeten sluiten.

'Ze worden blijkbaar bekeken als een deel van het probleem, terwijl ze eerder een deel zijn van de oplossing', klinkt het. 'We weten niet op welke cijfers deze beslissingen gebaseerd zijn', zegt Eric Vandenabeele, directeur van beroepsvereniging Fitness.be. 'Fitnessclubs nemen, naast preventieve gezondheidszorg via fitnessactiviteiten, een verantwoorde sociale rol op en blijkbaar wordt dit niet erkend.' De weerbaarheid, immuniteit en het fysieke en mentale welzijn waaraan in clubs gewerkt wordt, is volgens Fitness.be 'meer dan ooit nodig'.

Sector geviseerd

De sector voelt zich dan ook geviseerd, en noemt dit nefast voor alle fitnessbeoefenaars - naar eigen zeggen een tiende van de Belgische bevolking - en de sector zelf. 'Dit zonder bijkomende steun te boven komen is heel onwaarschijnlijk', klinkt het. De bijkomende maatregelen gelden in een hele reeks Antwerpse steden en gemeenten. Het gaat om de stad Antwerpen, Zwijndrecht, Stabroek, Kapellen, Brasschaat, Schoten, Wijnegem, Wommelgem, Ranst, Boechout, Borsbeek, Mortsel, Hove, Lint, Kontich, Edegem, Aartselaar, Boom, Niel, Schelle, Hemiksem en Rumst. Daar zijn ook alle evenementen en feesten ten strengste verboden, en feestzalen moeten er sluiten. Eerder raakte al bekend dat ook wellness- en fitnesscentra vanaf woensdag klanten zullen moeten vragen om contactinformatie achter te laten. Die verplichting bestond al in de horeca, maar wordt nu dus uitgebreid. De volledige lijst van betrokken zaken verschijnt binnenkort in het ministerieel besluit.

(archieffoto Pixabay)