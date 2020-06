Fitnesscentra mogen dus maandag de deuren weer openen. Al moeten blijven bepaalde zaken onmogelijk, zoals douchen of je omkleden op de club. Wij gingen vanmiddag langs bij FitalityClubs in Deurne. Zaakvoerders Alain en Cisse wisten op dat moment nog niet of ze maandag de deuren konden openen, maar hoopten het vurig. Hun wens is dus uitgekomen.