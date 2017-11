Fitter en gelukkiger door een kwartiertje te stappen

Kinderen die elke dag een kwartiertje lopen of wandelen zijn fitter en gelukkiger. Dat blijkt uit een onderzoek van de KU Leuven bij 500 leerlingen in het basisonderwijs.



Die leerlingen doorbreken het stil zitten in de klas met 'one mile a day', ofwel een kwartiertje stappen of wandelen samen met alle andere klasgenootjes. Nadien gaan ze gewoon voort met de les. En wat blijkt. Na enkele maanden lopen en wandelen de leerlingen sneller. En niet alleen hun conditie gaat er op vooruit. Er is bijvoorbeeld ook minder ruzie in de klas. Vlaams minister van Onderwijs, Hilde Crevits stimuleert de scholen dan ook om werk te maken van bewegingstussendoortjes.