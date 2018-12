Flagshipstore Foodmaker op de Meir in Antwerpen is open

Foodmaker's nieuwe vestiging op de Meir is geopend. Met de opening van deze flagshipstore keert Foodmaker officieel terug naar dé grootste winkelstraat van Antwerpen. In 2019 wil Foodmaker zijn omzet verdubbelen. De komst van het nieuwe filiaal is dan ook een belangrijke stap in deze expansieplannen.



Het vroegere filiaal van Foodmaker, op de Keyserlei, moest noodgedwongen de deuren sluiten door afbraakwerken, en werd tijdelijk vervangen door een klein filiaal op de Melkmarkt. Dit wordt nu vervangen door een nieuw en veel groter filiaal op de Meir.



In het nieuwe filiaal vind je het vaste Foodmaker-assortiment met huisgemaakte salades en warme gerechten, versgemaakte broodjes en wraps, een gezond ontbijtbuffet, versgeperste sappen en smoothies en desserts. Bovenop het snelle gedeelte waarbij klanten terecht kunnen voor een maaltijd on the go, werd een oase van rust gecreëerd. Een aangename setting met veel groen zorgt voor een optimale beleving. De klant kan nog meer genieten van een gezonde maaltijd.



Begin dit jaar zette Foodmaker al in op een serieuze uitbreiding van hun vegan assortiment en ging hun zoektocht naar zero waste een stap verder. Na een succesvolle lancering op de festivals, wordt nu ook een deel van de maaltijden in de winkels geserveerd in volledig afbreekbaar én eetbaar servies.

Foodmaker lanceert daarnaast nu ook een eigen huismerk biologische champagne.