Flandria gaat in zee met Axel Enthoven

Rederij Flandria, onlangs overgenomen door Philip De Prest van V-zit bvba, is voor de restauratie van Flandria 24 in zee gegaan met de bekende en gerenommeerde Antwerpse industrial designer Axel Enthoven.

Philip De Prest van Rederij Flandria : “ Reeds vanaf de overname in maart 2017 was het de bedoeling om Flandria 24 een grondige opknapbeurt te geven. Het is dan voor onze rederij een enorme opsteker dat Axel Enthoven ons bij deze uitdaging heeft willen helpen. Hij begrijpt als geen ander hoe hij de stijl van de oorspronkelijke Flandria 24 kan combineren met een hedendaagse uitstraling”.

Axel Enthoven : “ De Flandria 24 doen herrijzen uit zijn oude glorie was de opdracht voor mezelf en mijn team Yellow Window. Dankzij de overname door Philip de Prest van de ter ziele gegane rederij Flandria, komt voor Antwerpen een antwoord op de nostalgie die vele Antwerpenaren hadden getuigd. Een mooi schip voor op de Schelde voor toerisme, pret en cultuur. De stijl trouw aan zijn oorspronkelijk bouwjaar maar met een knipoog naar vandaag. Een nieuw herrezen erfenis waar vele Antwerpenaren op zaten te wachten”.

Flandria 24 is ondertussen volledig herschilderd in de Antwerpse Droogdokken. De afwerking zal klaar zijn in de tweede week van juni 2017. Rederij Flandria zal vanaf half juni (exacte datum nog te bepalen – info volgt ) vier boottochten verzorgen met start en aankomst aan het Steenplein.