Flandria vaart vanaf morgen opnieuw uit

Rederij Flandria, onlangs overgenomen door Philip De Prest van V-zit bvba, biedt vanaf morgen opnieuw dagelijkse haventochten aan voor het grote publiek met start en aankomst aan het Steenplein.

Voor de renovatie en restauratie van het schip Flandria 24 is Rederij Flandria in zee gegaan met de bekende en gerenommeerde Antwerpse industrial designer Axel Enthoven. Philip De Prest van V-zit bvba : “ Flandria is echt een icoon van Antwerpen, en het is absoluut onze bedoeling dit zo te houden. Vanaf woensdag 28 juni bieden we dagelijks vier havenrondvaarten aan met start en aankomst aan het Steenplein . Deze boottochten zijn voorzien om 10u30, 12u00, 14u00 en 15u30. En tijdens de maanden juli en augustus wordt er elke donderdag, vrijdag en zaterdag om 17u30 een extra ‘apéro-cruise’ ingelegd “.