Flandriaboten te koop

Wie een stukje Vlaams maritiem erfgoed wil kopen, kan momenteel bieden op een of meerdere Flandria’s. Eigenaar Brabo laat de boten veilen.

De startprijs voor het goedkoopste schip bedraagt 15.000 euro. Volgens het veilinghuis zijn ze nog vaarwaardig en is de kans groot dat ze naar het buitenland verhuizen. Begin 2016 raakte bekend dat Studio 100 om rendabiliteitsredenen stopte met de uitbating van de Flandria-boten, bij tienduizenden bekend van rondvaarten in de Antwerpse haven.

Een van de Flandria’s - nummer 24 - werd overgenomen door ondernemer Philip De Prest. Dat schip is intussen gerenoveerd en nog actief in het Antwerpse. Brabo zocht ook voor de rest van de vloot een koper. Het gaat daarvoor nu in zee met veilinghuis Troostwijk. Tot en met 21 november kan iedere kandidaat-koper online een bod uitbrengen op de legendarische schepen. Het gaat concreet om de Flandria’s 1 (bouwjaar 1964), 16 (1951) en 18 (1964). De startprijs is respectievelijk 15.000, 22.500 en 17.500 euro.

“Als internationaal veilighuis maken we internationaal publiciteit, om zo een ruim publiek te bereiken. Er is al interesse uit Frankrijk, Nederland, Turkije, maar ook uit eigen land. We gaan ervan uit dat de uiteindelijke veilingprijs toch een veelvoud zal zijn”, zegt veilingmedewerker Joos Dauwe. “De boten zijn nog vaarwaardig en hebben alle attesten. De kans is erg groot - zo’n 90 procent vermoeden we - dat ze naar het buitenland zullen gaan.”

Het veilinghuis maakt zich sterk dat er zeker nog mogelijkheden zijn met de boten, en dat ze dan ook meer waard zijn dan hun schrootwaarde.