De grote Flash Design Tower in Boom staat er in erbarmelijke toestand bij. Er is geen brandveiligheid, het dak lekt en vooral, de toren zou door alle werken niet meer stabiel zijn. 40 appartementen zijn er. De helft is nog in ruwbouw. Nog geen 10 zijn er bewoond. Wie er een pand bezit, durft die al niet meer te verhuren. Een bewoner trekt aan de alarmbel.