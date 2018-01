Flash is beste junioronderneming

In winkelcentrum Promenade in Kapellen vond vandaag de Vlajo Verkoopdag plaats. 40 juniorondernemingen zetten er zichzelf in de kijker. Ze richten een stand in en proberen voorbijgangers te imponeren met goede verkoopargumenten. Eén onderneming ging aan de haal met de prijs van 'Beste junioronderneming' en dat was FLASH van enkele studenten van de Karel De Grote Hogeschool Antwerpen.

Met hun verkeersveilige jassen en sweaters met reflecterende print konden de jongeren sympathie winnen bij veel voorbijgangers en trokken ze ook de aandacht van de jury overtuigend naar zich toe.

Het project Vlajo Mini-ondernemingen is een initiatief van Vlajo (Vlaamse Jonge Ondernemingen) in samenwerking met de provincies en gesteund door de Vlaamse regering. Een Vlajo Mini-onderneming is een bedrijfje opgericht door leerlingen uit verschillende richtingen (ASO, TSO, BSO, DBSO en BUSO) in het (voor)laatste jaar secundair onderwijs. De leerlingen kiezen zelf hun producten of diensten en beheren hun Mini-onderneming volgens de regels van het ondernemerschap. Ze stellen een businessplan op, doen aan marktprospectie, organiseren verkoopmomenten, houden algemene vergaderingen, enz.