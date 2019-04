Flat van vrouw ligt vol handgranaten, wapens en cocaïne (VIDEO)

De Antwerpse Tamil-gemeenschap heeft vandaag de bloedige aanslagen in Sri Lanka herdacht.Zo'n vijftien mensen kwamen bij elkaar op het kerkhof van Berchem aan het monument voor de slachtoffers van de burgeroorlog in Sri Lanka. De meeste Antwerpse Sri Lankanen zijn Hindoes die behoren tot de Tamil-minderheid. Maar met deze plechtigheid wilden ze expliciet hun solidariteit uitdrukken met alle getroffenen. De mensen hier hebben geen rechtstreekse familie of vrienden verloren in de aanslagen, maar de ongerustheid in het thuisland is groot. De burgeroorlog in Sri Lanka is pas sinds 2009 afgelopen, en er is angst voor nieuwe conflicten tussen de verschillende bevolkingsgroepen.