In de Antwerpse Handelsbeurs loopt vanaf vandaag een nieuwe fototentoonstelling, de Iconobelge 2. Enkele Belgische fotografen brengen het thema mode in beeld. Deze expo komt er in plaats van het Antwerp Photo Festival dat door de Coronocrisis met een jaar wordt uitgesteld. Maar een zomer zonder fotografie in Antwerpen was voor curator Kaat Celis geen optie dus kwam ze met de Iconobelge.