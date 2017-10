Flitsmarathon van start

De politie is vanochtend om 6 uur begonnen aan een nieuwe flitsmarathon, de achtste intussen al.



24 uur lang controleert de federale en lokale politie uw snelheid op autosnelwegen, gewestwegen en lokale wegen. Dat doen ze met mobiele en vaste camera's. In april vond ook een flitsmarathon plaats en toen werden 1,3 miljoen voertuigen gecontroleerd. Daarvan reden er meer dan 33.000 te snel. Het is een cliché, maar een verwittigd man of vrouw is er twee waard.