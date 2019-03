Raak je met een eenvoudig fluohesje gratis binnen een voetbalstadion of concertzaal? Jan Van Looveren en Thomas Vanderveken namen voor het één-programma Factcheckers de proef op de som. En met succes, vermomd en met een walkietalkie in de hand, een flinke dosis zelfvertrouwen, en een fluohesje kunnen ze gratis een film bekijken bij Kinepolis Antwerpen, de wedstrijd van Antwerp tegen Standard zien, en een expo meepikken in het MAS.