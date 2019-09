Fluvius reageert na ontploffing Wilrijk

Fluvius reageert na de ontploffing in Wilrijk. "Het is absoluut niet gezegd dat werken in augustus iets te maken hebben met het incident van vandaag. Er zijn heel wat oorzaken mogelijk, ook oorzaken die niets met aardgas of het aardgasnet te maken hebben.", zegt het bedrijf.

Hieronder een reactie van Fluvius, beheerder van het aardgasnet:

Naar aanleiding van de ontploffing in de straat Ridderveld in Wilrijk, hebben interventieteams van Fluvius kort na de middag de elektriciteits- en gasnetten in die buurt voorlopig afgesloten, om de situatie veilig te stellen en de werkzaamheden van de hulpdiensten te vergemakkelijken. Wat de oorzaak van de ontploffing is, is ook voor ons nog volstrekt onduidelijk. We verlenen uiteraard onze volledige medewerking aan het parket bij hun onderzoek hieromtrent.

Fluvius was vandaag of de voorbije dagen niet in het Ridderveld aan het werk. De aardgasleiding in die straat betreft een lagedrukleiding die in 2012 volledig vernieuwd werd.

In augustus werd tijdens een preventieve controle in de bewuste straat een bijzonder klein gaslek waargenomen. Dit betekende op dat moment geen enkel gevaar. Op 22 augustus hebben we het lek volgens de geijkte procedures volledig hersteld en werd als onderdeel daarvan de aansluiting met huisnummer 12 volledig vernieuwd. Aan het einde van die werken werden de drukproeven – verplichte gaslektesten om te controleren of een werk aan het aardgasnet correct en veilig werd uitgevoerd – succesvol uitgevoerd.

Het is absoluut niet gezegd dat deze werken in augustus iets te maken hebben met het incident van vandaag. Er zijn heel wat oorzaken mogelijk, ook oorzaken die niets met aardgas of het aardgasnet te maken hebben.

Foto: Belga