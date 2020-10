FLYINGGROUP investeert 5 miljoen euro in Antwerpse luchthaven

FLYINGGROUP, de grootste zakenjetonderneming van de Benelux, investeerde ruim 5 miljoen euro in zijn nieuw hoofdkwartier op de Luchthaven Antwerpen. In deze coronatijden vliegen we veel. Toch verwacht FLYINGGROUP een snelle heropleving van de luchtvaartsector.



“Zakenluchtvaart is een essentieel element in het succes van economische hotspots. In Antwerpen, veruit de belangrijkste economische motor van ons land, is dat niet anders. Ons geloof in de toekomst is zo sterk dat we vandaag ons gloednieuw hoofdkwartier op Luchthaven Antwerpen officieel in gebruik nemen," zegt Bernard van Milders, voorzitter en stichter van FLYINGGROUP.

Ook CEO Johan Van Lokeren gelooft dat we na deze crisis meer dan ooit het vliegtuig zullen nemen.

“COVID-19 had vooral gevolgen voor het aantal uitgevoerde vluchten. Dat was het meest zichtbaar tijdens eerste lockdown. In juli en augustus herpakte de markt zich en presteerden wij zelfs beter dan in de zomer van vorig jaar.”