Foetus gevonden in Essen

In Essen heeft een voetganger gisteravond een foetus gevonden in de Beliestraat. Hij deed de ontdekking toen ie z'n hond uitliet.

Het lag onder een struik aan de kant van de weg. Het gaat wel degelijk om een menselijke foetus, van zo'n 10 centimeter. En de ongeboren vrucht is tussen de 13 en 15 weken oud, zo stelde de wetsdokter ter plaatse vast. Er zijn geen getuigen van wat er precies is gebeurd, niemand heeft iets verdachts opgemerkt. Als de foetus levensvatbaar was, is er sprake van illegale vruchtafdrijving en dat is dus strafbaar. Maar het kan evengoed om een miskraam gaan. Onderzoek moet duidelijkheid brengen.