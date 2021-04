Foodmaker breidt fors uit, onder meer in Brasschaat

De stad Antwerpen heeft vandaag een deurwaarder naar Let's Go Urban gestuurd, om de jongeren-vzw van Sihame El Kaouakibi in gebreke te stellen. Uit de audit van de stad, waar we het gisteren al over hadden in ons nieuws, blijkt dat er 378.000 euro ontdoken is van het geld dat de stad aan de vzw gaf. Het stadsbestuur wil dat geld nu terug, maar geeft tegelijk ook toe dat de stad zelf te weinig controles heeft gehouden op de geldstromen die naar El Kaouakibi vloeiden.