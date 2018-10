Foodmaker opent binnenkort nieuwe flagshipstore op de Meir in Antwerpen

Foodmaker opent binnenkort een nieuwe vestiging op de Antwerpse Meir. Met de opening van de nieuwe vestiging op de Meir, keert Foodmaker terug naar de belangrijkste shoppingstraten van Antwerpen. Het filiaal op de De Keyserlei, in de Antwerp Tower, moest recent door afbraakwerken noodgedwongen sluiten. Opening van het nieuwe pand is voorzien in december.



Tot voor kort konden Antwerpenaren terecht in het filiaal op de Melkmarkt. Dit filiaal sloot recent de deuren, en wordt dus vervangen door een nieuw en veel groter filiaal op de Meir.

"In een stad als Antwerpen is plaats voor een grote vestiging van Foodmaker. Daarom besloten we het kleinere filiaal op de Melkmarkt te sluiten en zo opnieuw ruimte te maken voor een echte flagshipstore. Het pand op de Meir is een ideale locatie voor onze nieuwe plannen. "