Foodtaster.be kiest gelakte paling van The Jane als lekkerste gerechtje

Het beste gerechtje van het jaar viel in Antwerpen te proeven. Dat vindt althans de digitale restaurantgids Foodtaster.be

Zij maakten een top tien van de beste gerechten die ze dit jaar gegeten hebben en het allerbeste gerecht viel volgens hen in The Jane te proeven. Met name dan de gelakte paling met chawanmushi (een mengsel van eieren en bouillon is dat) en truffel-vinaigrette. Volgens de website is het gerecht van chef-kok Nick Bril er één om nooit te vergeten. Ook op plaats 6 staat een Antwerps restaurant : The Glorious met eendenlever met verse kersen.