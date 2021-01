Nieuws Foorkramers hopen op Sinksenfoor op Spoor Oost

embed

Embed deze video Dimensies: 560x315 640x360 835x480 1280x720

Er is hoop op een Sinksenfoor deze zomer. Het is wel voorzichtige hoop. Want het vaccinatiedorp neemt de komende maanden alle plaats in op Spoor Oost. De foorkramers kunnen er pas hun attracties bouwen wanneer iedereen gevaccineerd is. Ze hopen dat dat nog net zal lukken, eventueel voor een kortere periode.